Sennori: un defibrillatore nella farmacia Santa Vittoria per rendere il quartiere “cardioprotetto”

Un soccorso tempestivo con l’utilizzo del defibrillatore può salvare una vita umana. Partendo da questa considerazione nel quartiere di Santa Vittoria a Sennori si è deciso di mettere a disposizione di tutti gli abitanti questo prezioso e utilissimo strumento medico. L’iniziativa è partita dalla Farmacia presente da poco più di un anno nel quartiere che con la collaborazione degli altri esercizi commerciali della via ha fatto presto diventare concreta quello che all’inizio era solo un buon proposito. E così tra qualche giorno all’esterno della Farmacia Santa Vittoria sarà sistemato un defibrillatore Tecnoheart Plus.

“Abbiamo pensato di dare un significato positivo e di pubblica utilità alla nostra presenza nel quartiere e nel Comune di Sennori – spiegano le due titolari della Farmacia Santa Vittoria Loredana Chessa e Manuela Falchetto-.

“La scelta di acquistare e posizionare un defibrillatore è anche un modo per ringraziare per come siamo state accolte da tutto il Paese.”

E altrettanto importante è poter apprendere le manovre di primo soccorso ed essere in grado di utilizzare il defibrillatore. Per questo motivo verranno organizzati corsi di primo soccorso BLSD. Sono aperte le iscrizioni al primo Corso che si terrà il 18 gennaio dalle 14:00 nei locali della Farmacia Santa Vittoria. Per informazioni ci si può rivolgere all’interno della stessa Farmacia.