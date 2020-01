Sassari. Grande successo per la seconda serata del ciclo di eventi dedicati alla donna

In questo incontro intitolato Donna:Le sue mani nella cucina, la signora Antonella Pinducciu, casalinga di qualità, ha spiegato un impasto semplicissimo nella meccanica dei gesti e nell’uso degli ingredienti che sono poveri, semplici e veri : acqua, farina,sale.

E’ da li è nata un’amalgama che ha preso corpo e vita piena, tanto da avere un’anima. Con il movimento delle mani è diventata una base preziosa per mille creazioni: acciuleddi, chiusoni, seadas, casadinas, su pani pinta (il pane della Sposa), tutti nati da un semplice impasto.

Il tutto è stato presentato dal Dott. Paolo Barelli, il quale ha parlato delle doti delle donne, ovvero creatività, intuizione e gratuità, quest’ultima impiegata dalle donne per gestire tutto di cui si occupano, come per esempio la cura della casa o ancora la preparazione del cibo.

Durante la serata, in compagnia del Dott. Giannicola Doneddu, si è discusso, altresì, del valore relazionale quindi non calcolabile della gratuità e del suo essere infinito.

Nell’incontro del 12 di Febbraio alle ore 19,30, che si terrà presso la sede di Arzachena delle Cliniche Doneddu, si riprenderà questo tema ma con un’altra forma d’arte: la pittura e la ceramica. Ci sarà ancora creatività, intuizione e gratuità. Ci sarà una Donna.

Per Info e prenotazione: Cliniche Doneddu info@clinichedoneddu.it,

tel. 0789/386805 0 0789/840035, cell. 335/1716244

www.clinichedoneddu.it