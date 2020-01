Sassari: giovedì 16 gennaio nel Conservatorio di Musica “Quelli di via Politeama”

Dietro le quinte di “Quelli di via Politeama”. E’ il significato dell’incontro che si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 17,30 nel Conservatorio di Musica in piazzale Cappuccini. Al centro dell’iniziativa è appunto “Quelli di via Politeama”, commedia in tre atti di Cosimo Filigheddu e Mario Lubino che, con la regia di Marco Spiga, la Compagnia Teatro Sassari, in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, presenterà il 31 gennaio con replica il 1 febbraio al teatro Verdi.

Gli autori, il regista e il direttore d’orchestra Andrea Raffanini parleranno di questa commedia che attraverso le buffe vicende di una compagnia scalcagnata di attori che fanno le prove di un discusso storytelling, ripercorre tre momenti topici della storia del teatro Verdi.

Nell’opera il teatro parlato si fonde con la musica lirica: ad eseguirla sarà l’orchestra del conservatorio diretta da Raffanini. Per questa occasione, per la prima volta dopo molti anni, il Verdi riaprirà il golfo mistico, cioè la buca orchestrale. Nell’incontro di giovedì, aperto alla città, si parlerà di come si è costruito questo singolare allestimento di “teatro nel teatro”, unendo spunti comici e drammatici alla storia di Sassari.