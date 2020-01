Sassari: avviata istruttoria per acquisto di 70 nuovi totem touch-screen

È in corso la gara regionale per l’acquisto di settanta totem multifunzione con tecnologia touch screen. L’istruttoria, curata dal Dipartimento ICT in concorso con il Dipartimento Acquisto, consentirà di installare, all’interno degli ospedali e dei poliambulatori territoriali delle diverse ASSL, i sistemi automatici di ultima generazione dedicati al pagamento del ticket e al ritiro dei referti.

Per utilizzare i totem sarà sufficiente identificarsi mediante tessera sanitaria, seguire le istruzioni indicate sullo schermo ed effettuare la scansione del codice a barre presente sulla propria documentazione (codice di prenotazione CUP, foglio di ritiro del referto, etc.). Una volta acquisito il codice identificativo dell’operazione richiesta, il sistema consentirà all’utente di ritirare il referto o di pagare il ticket.

L’istruttoria

In questi giorni la commissione tecnica di valutazione è al lavoro per esaminare le diverse offerte pervenute. La verifica dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio. A quel punto sarà possibile conferire l’incarico e procedere con l’acquisizione dei settanta totem multimediali interattivi. L’installazione delle colonnine comporterà una riduzione dei tempi medi di attesa, con un vantaggio tangibile in favore degli utenti.