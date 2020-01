Sassari: aperte presso Confartigianato le iscrizioni al corsi di formazione per tecnico Meccatronico

Presso la Confartigianato di Sassari sono aperte le adesioni ai corsi di formazione obbligatoria per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni – competenze elettriche/elettroniche e competenze meccaniche secondo quanto previsto dalla Legge 224/2012.

Lo scorso 5 gennaio 2018 era la scadenza entro la quale le professioni di meccanica ed elettrauto dovevano adeguarsi e quindi convergere in un’unica figura del settore, appunto quella della meccatronica.

Per tutte le persone preposte alla gestione tecnica è necessario frequentare con esito positivo un corso professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta.

La frequenza al corso ed il relativo superamento della prova d’esame finale consentirà alle imprese di ottenere l’attestato di frequenza che abilita presso le Camere di Commercio per l’attività di meccatronica.

Per venire incontro a tutte quelle imprese che non si sono adeguate alla scadenza del 5 gennaio 2018 la Confartigianato di Sassari organizza questi corsi ed esami, con il rilascio di attestato regionale per potersi adeguare alla normativa.

Per tutte le informazioni e per le modalità di adesione contattare la Confartigianato di Sassari al n° 079 280698.