Sassari: 1 febbraio, presentazione di “Non sapevate?…” di P. Christian-M. Steiner

P. Christian, già incaricato regionale per la pastorale familiare in Sardegna e presidente regionale della Federazione dei Consultori familiari di ispirazione cristiana, attualmente è corresponsabile del Movimento domenicano delle famiglie, dell’Associazione familiare “Oltre la Porta” (Ca), collaboratore del Centro di preparazione alla Famiglia (SS) e presidente del Centro domenicano di studi familiari.

Il libro: “Non sapevate?…”

In questo libro, traccia un percorso biblico, imperniato sul testo dell’evangelista Luca, che mette in luce in maniera molto puntuale e, talvolta sorprendente, gli episodi nei quali la Famiglia di Nazareth acquisisce un vero e proprio sapere coniugale. Attraverso la presenza e il monito del Figlio, Giuseppe e Maria vengono richiamati al compito che hanno accettato, quello di essere genitori che assumono una vera consapevolezza familiare pasquale. Proprio la presenza del Figlio tra noi disvela una vera e propria correlazione salvifica, funzionale all’illuminante scoperta che “l’essere piena di Spirito Santo” sia la caratteristica fondante, come già nella Chiesa, della stessa famiglia, chiesa domestica.

Interverrà Claudio Fozza, presidente del Centro, che nell’occasione presenterà i nuovi progetti e le numerose attività di accompagnamento alle famiglie.

Per rendere più semplice la partecipazione all’evento è previsto, per chi lo ritenesse necessario, un servizio gratuito di “baby parking” su prenotazione.

