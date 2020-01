Sant’Antioco: proseguono le attività di messa in sicurezza della M/N Cdry Blue

Nel porto di Sant’Antioco, sotto il controllo della locale autorità marittima, la ditta incaricata della bonifica della nave ha provveduto a travasare il contenuto di alcuni contenitori di idrocarburi recuperati dalla nave, in autocisterna, per il successivo trasporto del prodotto a un’impresa specializzata per il conseguente smaltimento.

Le attività di pattugliamento antinquinamento sono state assicurate dalle motovedette dell’autorita marittima di Portoscuso e di Sant’Antioco, rispettivamente la CP 707 e la CP 812 e dal battello disinquinante Naitan I.

Durante tutta la giornata sono proseguite a bordo della motonave Cdry Blue le operazioni di inserimento degli idrocarburi in appositi contenitori.