Santa Teresa Gallura. Domani si apre la Stagione de La Grande Prosa e Danza con il Lago dei Cigni

Si alza il sipario sulla Stagione de La Grande Prosa e Danza 2019-2020 al Teatro “Nelson Mandela” di Santa Teresa Gallura – organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santa Teresa Gallura, della Regione Sardegna e del MiBACT e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Sette titoli in cartellone da gennaio a aprile con i grandi protagonisti della scena – da Lucia Poli con “Animalesse”, un delizioso e divertente bestiario “al femminile” per un inedito e ironico affresco della società, all’attore e comico Jacopo Cullin in coppia con Gabriele Cossu tra sketches e battute di “È inutile a dire!”.

Sotto i riflettori Marianella Bargilli, Emanuele Cerman, Alessandro D’Ambrosi, Maurizio Donadoni, Ralph Palka, Gianluca Ramazzotti, Ruben Rigillo e Silvia Siravo ne “La cena delle belve” di Vahè Katcha per la regia di Julien Sibre e Virginia Acqua, una commedia “nera” in cui una festa di compleanno sotto l’occupazione nazista si trasforma in una spietata lotta per la sopravvivenza, mentre Emilio Russo firma adattamento e regia degli “Uccelli” di Aristofane con una compagnia di giovani attori tra sogno e utopia (Premio Franco Enriquez 2019).

L’incanto del “Lago dei Cigni” nella versione del coreografo Luigi Martelletta per la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini e Almatanz apre l’intrigante cartellone della Danza al Teatro “Nelson Mandela” sulle note di Pëtr Il’ič Čajkovskij accanto alla “Grande Suite Classique Verdiana” del Balletto di Siena per un omaggio al grande compositore e infine alle atmosfere oniriche del “Night Garden” di Anthony Heinl con le aree coreografie e i giochi di luci e ombre dell’eVolution Dance Theater.

Il Lago dei Cigni

Ouverture poetica mercoledì 15 gennaio alle 21 con il“Lago dei Cigni” – in prima regionale – nell’intrigante riscrittura in chiave contemporanea firmata da Luigi Martelletta per la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini e Almatanz tra classici assoli e pas de deux ma senza le pantomime e i manierismi, per riscoprire il fascino e l’eleganza di una favola sulle punte con le musiche evocative di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Sotto i riflettori Maria Chiara Grasso, Carlo Pacienza, Lilia Ivanov, Assunta Di Marino, Lucia Bini, Lucrezia Serafini, Stefano Candelori e Luca Ricci che daranno vita a un poetico racconto per quadri sulla falsariga del libretto di Vladimir Petrovic Begičev nella versione di Johann Karl August Musäus. Una romantica storia d’amore in cui le raffinate coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov si arricchiscono di nuove scene e dettagli sui sentimenti e le azioni dei protagonisti – la bella Odette, vittima di un crudele incantesimo, le fanciulle-cigno, il principe Siegfried e il mago Rothbart con sua figlia Odile – in uno spettacolo immaginifico che fonde fantasia e realtà.

INFO & PREZZI

SANTA TERESA GALLURA / Teatro Nelson Mandela

abbonamento Prosa: intero 45 euro – ridotto 35 euro

abbonamento Danza: intero 35 euro – ridotto 30 euro

abbonamento Prosa e Danza – 7 spettacoli: intero 70 euro – ridotto 60 euro – ridotto studenti 50 euro

biglietti: intero 13 euro – ridotto 11 euro

Per informazioni e prenotazioni: 3791253989 – teatronelsonmandela@gmail.com – www.comunestg.it