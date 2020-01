Sanremo 2020: numeri da Festival (e non solo per il doppio 20)

Chi si intende di numeri e di smorfia sa benissimo che il numero 70 viene associato, solitamente, dalla cultura popolare napoletana al palazzo. Quest’anno l’agenzia affiliata Tecnocasa di Sanremo compie un quarto di secolo e, la coincidenza che porta a connubio i due numeri, ci sembra di buon auspicio per il mercato immobiliare sanremese.

Il Festival è ormai alle porte, e in città, insieme alle immancabili polemiche, stanno arrivando tutti gli operatori legati all’evento (giornalisti, security, organizzazione) che cercano una casa in affitto (per circa due settimane). A questi si aggiungono anche coloro che approfittano dell’evento per trascorrere una settimana di vacanza in città.

Grazie alla conoscenza pluriennale del mercato di Marco Salvatore Calabrese, Affiliato Tecnocasa, è possibile snocciolare un po’ di numeri legato al mattone.

Nella settimana dello svolgimento del festival, per un bilocale di 3-4 posti letto, si spendono intorno a 600-700 €.

L’interesse per Sanremo è costante soprattutto per l’acquisto della casa vacanza, ricercata prevalentemente da acquirenti lombardi e piemontesi, che la utilizzano anche durante il periodo invernale per il clima favorevole e ne apprezzano la vicinanza alla Costa Azzurra. Negli ultimi tempi si registrano compravendite da parte di acquirenti stranieri. L’acquirente di casa vacanza in questo momento mira a bilocali ristrutturati, possibilmente con terrazzo e vista mare.

Una delle zone più apprezzate della cittadina che ospita il famoso Festival è l’area centrale che, da via Matteotti e corso Garibaldi, scende verso il mare. Da tempo via Matteotti (sede dei più prestigiosi negozi e del Teatro Ariston) che parte da Piazza Colombo ed arriva fino al Casinò è stata interamente pedonalizzata.

Tra le varie tipologie di immobili si trovano anche delle soluzioni di prestigio con quotazioni che arrivano a toccare i 4.500 € al mq. Mediamente nelle zone centrali i prezzi sono di 2.000 € al mq per un medio usato e di 3000 € al mq per quelle in buono stato.

Per chi avesse budget più contenuti possiamo indicare le zone un po’ più distanti dal mare, dove si possono trovare varie soluzioni abitative a prezzi più contenuti. Vari sono i casi di persone che, dopo la pensione, decidono di trasferirsi definitivamente in città e godere del suo splendido clima passeggiando sulla pista ciclopedonale che costeggia il mare.

Per maggori informazioni un click qui!