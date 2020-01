San Teodoro: 25 gennaio, banchetto informativo della Lega

Chiunque volesse prendervi parte potrà trovare i militanti e i sostenitori in via del Tirreno, a partire dalle ore 10:00 sino alle ore 13:00. Sarà un momento non solo di condivisione e ascolto, ma anche l’occasione giusta per raccogliere le istanze dei cittadini e i problemi insoluti maggiormente sentiti in vista dell’ormai prossimo appuntamento elettorale del Comune gallurese.