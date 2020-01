Sabato 25 gennaio riapre a Cagliari l’emporio autogestito Mesa Noa Food Coop

L’apertura a fine dicembre, con le “Prove d’emporio”, in coincidenza con il periodo natalizio, è stata un successo e ci ha confermato che la sensibilità intorno ai temi della sostenibilità, l’attenzione verso alimenti sani provenienti dai piccoli produttori del territorio e il desiderio comune di modelli economici e sociali che mettano al centro le persone sono valori sempre più diffusi e sentiti. Forti di questa consapevolezza, abbiamo anticipato la riapertura, questa volta definitiva, dell’emporio.

Mesa Noa è una cooperativa no profit fondata da una comunità che pratica il consumo etico e che promuove un modello economico e sociale innovativo, basato sulla collaborazione e la solidarietà tra le persone, sul rispetto dell’ambiente e sul riconoscimento dell’equo compenso per il lavoro dei produttori.

Nell’emporio trovano spazio le produzioni del territorio, selezionate secondo criteri di equità e sostenibilità, in un patto solidale con i piccoli produttori locali. Un’area dell’emporio è poi dedicata alle attività di Sa Bèrtula Lab, un laboratorio sartoriale per riutilizzare e dare una seconda vita a vecchi tessuti. Qui si creeranno le bèrtule, le sportine per la spesa fatte a mano con il 100% di materiali riciclati. Nei locali di Mesa Noa si organizzeranno prossimamente anche eventi artistici, attività culturali e formative, in cui sperimentare nuove forme di socialità, fondate sullo scambio di saperi e sul mutuo aiuto.

Mesa Noa Food Coop è in via Crespellani 48 a Cagliari.

Per approfondire e per conoscere il calendario delle aperture:

https://www.mesanoa.org

info@mesanoa.org

https://www.facebook.com/foodcoopcagliari