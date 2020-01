Riformatori solidali con Claudia Spezziga, vice sindaco Valledoria, vittima di un attacco sessista e politico

È questo il commento di Aldo Salaris e Vincenzo Corrias, rispettivamente responsabili regionale e provinciale del Partito dei Riformatori Sardi, aggiungendo ulteriori perplessità sulla posizione poco chiara del Sindaco rispetto alla vicenda creatasi.

Unica colpa dell’Amministratrice e dirigente del Partito sarebbe stata, a detta dei Riformatori, quella di aver agito in modo “istituzionale“ per il bene comunque di una comunità sportiva.

Il comportamento della Vice Sindaca appare, perciò, dettato, dall’intento di mitigare gli effetti negativi derivanti da un rapporto definito “difficile“ tra la Polisportiva ed il Comune.

Evidente qualcuno non ha gradito quest’apertura, ma l’eventuale discussione avrebbe dovuto evitare parole offensive, pronunciate per delegittimare il ruolo di un amministratore pubblico rese ancor più gravi perché rivolte ad una giovane donna impegnata in politica.

Per questo i Riformatori Sardi, stigmatizzando l’accaduto, chiedono al Sindaco un intervento chiarificatore a difesa del suo Vice, che riporti serenità nell’amministrazione di quel Centro.