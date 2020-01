Radio Costa Smeralda: il 31 gennaio diritto di replica su Federbalneari

Dopo la puntata di Filo Diretto dello scorso 28 Gennaio che ha visto protagonista il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi, , è arrivata in redazione la richiesta di Diritto di Replica da parte del Segretario regionale di Federbalneari Sardegna Claudio Maurelli.

Durante la puntata il primo cittadino aveva ribadito la sua contrarietà all’estensione delle concessioni fino al 2033

La Fedrebalneari è una federazione tecnica indipendente che su tutto il territorio nazionale conta oltre 2500 iscritti. La Sardegna, così come molte altre regioni italiane sta affrontando il tema della estensione delle concessioni fino a 2033 . Ad oggi, l’isola ha il più alto numero di concessioni balneari e una fetta importante ricade proprio sul territorio del Comune di Olbia

Claudio Maurelli, farà il punto attuale della situazione sia su scala nazionale che regionale, considerando anche che la Sardegna con lo statuto speciale, vive una situazione ancora diversa. L’impegno di Maurelli durante la replica sarà quello di chiarire i passaggi salienti sui quali si è soffermato il Sindaco durante la puntata.