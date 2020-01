Quattro corsie, Paola Deiana: “Ostaggi delle scelte di alcuni tecnici”

Così, la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana, ha aperto il suo discorso durante la seduta del Consiglio comunale convocato ieri mattina nel teatro civico di Alghero.

Nel corso del suo intervento, Paola Deiana ha sottolineato:

Bisogna fare attenzione fra le scelte politiche e le scelte tecniche. Noi ci troviamo ostaggi di scelte di alcuni tecnici ed è dimostrato. Le scelte politiche a favore dell’infrastruttura noi le abbiamo fatte e con diversi atti che parlano: nel 2018, all’interno del decreto fiscale, abbiamo prorogato il finanziamento per un anno. Ovviamente, questo non è stato sufficiente perché nel frattempo non abbiamo risolto la questione e quindi, all’interno della legge di bilancio 2019 per il 2020 e 2021, siamo riusciti a prorogare i finanziamenti per altri due anni. Abbiamo quindi abbastanza tempo, ma non per questo dobbiamo dormire, bisogna lavorare fattivamente. Inoltre – ha aggiunto la parlamentare – nel 2019 il ministro Toninelli ha voluto inserire l’infrastruttura tra quelle commissariate. Ancora, come sappiamo, i commissari devono essere nominati perché la caduta del Governo e la nascita di un altro ha rallentato la procedura di nomina.