Pula. Manuele cambia vita grazie al Job Meeting

Manuele Senis 34 anni oggi ha un ristorante a Pula. Ha cambiato vita grazie al Job Meeting, l’evento sul mercato del lavoro in Sardegna, durante il quale ha scoperto che esisteva uno strumento finanziario che poteva fare al caso suo: il Microcedito.

Ha così lasciato il Sud America dove si era trasferito per tornare in Sardegna e coronare il sogno di aprire un ristorante tutto suo. Manuele racconterà la sua storia nella trasmissione curata da Romano Benini e Federico Ruffo “Il Posto Giusto”, in onda domenica prossima 26 gennaio su Rai 3 alle 13.

Interverrà anche Massimo Temussi, direttore generale dell’Aspal, che parlerà del Microcredito in Sardegna.