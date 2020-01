Pula: domenica 26 gennaio lo spettacolo “Buon Viaggio” presso il centro “Domo de Sa Cultura”

Continuano gli appuntamenti della Rassegna di teatro per famiglie “Oplà! Il teatro si fa qua” presso il centro multimediale “Domo de Sa Cultura“, in via Nora 195, a Pula: domenica 26 gennaio alle ore 17:00 il Teatro Actores Alidos metterà in scena lo spettacolo per famiglie intitolato “Buon Viaggio”, con la regia di Valeria Pilia.

In “Buon Viaggio” non ci sono parole, solo suoni inarticolati, ma il linguaggio è tra i più comunicativi: è quello dell’espressività del corpo, dell’azione e della clownerie che intrecciandosi tra loro rendono in perfetto equilibrio i vari stati d’animo umani.

Tre omini beckettiani sono alle prese con un viaggio che non vuole mai iniziare. Tutto prende il via da una valigia abbandonata: cosa contiene? Di tutto e di più…e tanto basta per far nascere incredibili situazioni che s’intrecciano tra loro, si alternano, si inseguono facendo sognare e commuovere.

Questi tre indefinibili personaggi si trovano loro malgrado a rincorrersi nell’assurdo, a viaggiare tra il grottesco e il surreale, in bilico tra realtà e fantastico.

Seguono desideri, acchiappano sogni, inciampano sul quotidiano …

“Buon Viaggio” è uno spettacolo tenero, ironico, divertente ed emozionante che arriva dritto al cuore di grandi e piccini, è un sogno ad occhi aperti su alcuni momenti del vivere quotidiano.

E’ gradita la partecipazione di adulti e piccini, l’ingresso è gratutito.

Il Teatro Actores Alidos è una Compagnia stabile di produzione teatrale fondata nel 1980 dal proprio regista e direttore artistico Gianfranco Angei. Il TAA è riconosciuto e sovvenzionato fin dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Compagnia professionale di Interesse Nazionale e nel 2001 una delle 30 Compagnie Nazionali di Ricerca e Sperimentazione, oggi TEATRO D’INNOVAZIONE.

Dal 1995 gestisce il Teatro Centrale Alidos a Quartu S. Elena, l’unico teatro attivo nella terza città Sardegna, che la stessa Compagnia ha ristrutturato nel 2000 dotandolo di uno spazio scenico di grandi dimensioni (m. 16 x m. 10) che consente l’ospitalità di spettacoli con complesse esigenze tecniche e rappresentazioni anche di tipo non convenzionale.

Per approfondimenti e dettagli si può anche consultare il sito web http://www.contosesonos.com.