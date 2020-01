Pronta deroga punto nascita La Maddalena, Giagoni (Lega): “Grazie all’assessore Nieddu per aver tenuto fede a questa promessa”

“Da ben prima della nostra elezione abbiamo preso un impegno importantissimo con le mamme di La Maddalena: fare richiesta di deroga per il punto nascita qualora le urne avessero affidato noi l’onore e l’onere di governare questa regione. Oggi possiamo, con un po’ di giusta emozione, affermare di essere orgogliosi di aver tenuto fede a questo impegno!” Commenta così il capogruppo Lega in Consiglio Regionale Dario Giagoni, il tanto atteso passo in avanti verso la riapertura del punto nascita.

“Un impegno preso anche dallo stesso Matteo Salvini durante la sua visita sull’isola il 17 Febbraio scorso, e dal nostro ex Commissario regionale Eugenio Zoffili che senza paure ne remore ha sposato in toto la ormai celebre battaglia dei pancioni. Quello dell’Assessore alla Sanità Mario Nieddu, che non posso esimermi dal ringraziare di vero cuore, è un atto di oculatezza che tiene conto delle oggettive criticità cui è soggetto il territorio in esame. La Maddalena, infatti, rivendica il suo status di isola nell’isola e, proprio per questo, la sua posizione doppiamente svantaggiata su più fronti. Siamo consapevoli che il percorso non può certo dirsi concluso con questo nostro atto, ma potrebbe ancora rivelarsi lungo e non scevro di ostacoli, ma siamo ottimisti e, soprattutto, siamo pronti a proseguire su questa strada al fianco dei cittadini, come fatto sino ad ora, coinvolgendoli attivamente e rendendoli partecipi.” Prosegue il leghista “Ora la nostra attenzione si concentrerà sulle altre richieste di deroga per punti nascita promesse, in attesa di ricevere, come ci auguriamo, un positivo riscontro dal Dicastero!”