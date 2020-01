Pirluigi Saiu (Lega Nord):”Riapertura del ponte di Oloè. E’ la fine di un incubo

«È la fine di un incubo per le comunità di Oliena e Dorgali. Il Ponte di Oloè verrà riaperto. La notizia di oggi non può che essere accolta con entusiasmo. Finalmente dopo tanti anni di attesa sarà possibile percorrere di nuovo quell’attraversamento. È stato un lavoro prudente e silenzioso quello svolto dalle istituzioni interessate. Era un risultato atteso a cui si è lavorato con impegno e determinazione. Per il nostro territorio è un’altra buona notizia che arriva dopo la riapertura della strada provinciale numero 3 e la definizione delle risorse per la progettazione della strada Siniscola- La Caletta. Il ponte di Oloè era sotto sequestro. Non era una situazione facile da risolvere. Sono in corso inchieste delicate ma il lavoro che è stato svolto si è rivelato utile al raggiungimento di questo importante risultato».