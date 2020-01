Pesaro. Concorso musica e canto, “giovani in crescendo 2020”

Il concorso si svolgerà a Pesaro presso il Teatro Rossini nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2020 ed è rivolto, ad allievi ed ex allievi tra i 6 ed i 25 anni.

Tale competizione ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con l’inserimento nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, per l’a.s. 2019/2020 tale Concorso è contenuto nella Tabella A allegata al D.M. n. 756 del 21 maggio 2019 e pertanto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che ottengono risultati elevati nel Concorso musicale “Giovani in Crescendo” possono accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 n. 182.