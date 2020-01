“Perle – Mondi senza età”: confermate le date della tournée di Dodi Battaglia

A seguito delle dichiarazioni apparse mercoledì 8 gennaio sui social, l’artista ha rilasciato una nuova dichiarazione:

Dopo tutte le comunicazioni pubblicate mercoledì 8 gennaio, voglio rassicurare e informare tutti i miei fan che mi stavano aspettando per le nuove date del tour teatrale “Perle – Mondi senza età”, che la tournée prosegue regolarmente. Ho siglato un accordo con una nuova agenzia, che si occuperà dei prossimi impegni live. L’agenzia è la Gianni Strano Management, unica autorizzata a rappresentarmi fino alla fine del 2020. Mi scuso anche a nome della band per i disguidi accaduti in questi giorni, non causati dalla nostra volontà – dichiara Dodi Battaglia.