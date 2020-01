‘Pattuglione’ Lega per Borgonzoni: gli eletti del centrodestra in Emilia-Romagna. Sgarbi primo

Modena vede in testa alle preferenze Stefano Bargi e la new entry Simone Pelloni, mentre la circoscrizione di Reggio dovrebbe premiare Maura Catellani e Gabriele Delmonte, altro uscente. Conferma in vista anche a Parma dove Fabio Ranieri stacca Emiliano Occhi, e se da Piacenza c’è il tandem Matteo Rancan-Valentina Stagliati, Forlì vede la conferma di Massimiliano Pompignoli, già presidente della commissione Bilancio negli ultimi cinque anni.

A Rimini passa Matteo Montevecchi, a Ravenna Andrea Liverani (altro bis in assemblea) e a Ferrara dovrebbe scattare Fabio Bergamini. Nelle file di Fratelli d’Italia i promossi dovrebbero essere Marco Lisei, fedelissimo di Galeazzo Bignami, l’uscente Giancarlo Tagliaferri e l’ex coordinatore regionale Michele Tagliaferri.

L’eletto di Forza Italia a Bologna dovrebbe rispondere al nome di Vittorio Sgarbi (se dovesse fare un passo indietro toccherebbe a Valentina Castaldini). Infine, la lista Borgonzoni su Bologna vede in testa l’ex sindaco di Monzuno Marco Mastacchi. Gli eletti M5s dovrebbero essere Giulia Gibertoni a Modena e Silvia Piccinini a Bologna.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it