Parco Nazionale Foreste Casentinesi: lupi assaltano un cinghiale – Il video

Il Parco accompagna il filmato spiegando che:

Lupi e cinghiali lottano per la sopravvivenza. Lo scontro si fa sempre più tremendo e cruento. Il respiro affannoso, che si sente dietro la vegetazione, fa capire tutta l’asprezza di quella colluttazione. In questo caso, però, il cinghiale è bello grosso e il risultato della caccia non è affatto scontato. Alla fine sembra che sia proprio il cinghiale a vincere questa battaglia, ma la sfida si ripete ogni giorno e ogni notte. Nel Parco, oltre l’80 per cento dell’alimentazione del lupo riguarda i cinghiali.