Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usate in Sardegna

Ai sardi le auto “usate” continuano a piacere. Il mercato delle auto di “seconda mano” ha, infatti, archiviato il 2019 con il segno positivo, registrando un incremento dei passaggi di proprietà del +3,1% rispetto al 2018. Si tratta di una crescita più marcata rispetto alla media nazionale (+0,5%).

Il diesel continua a essere in assoluto la scelta preferita, mentre le auto più ecologiche rappresentano un mercato ancora in fase iniziale. Il prezzo medio delle auto offerte sul mercato nella regione è pari a € 12.500, un dato leggermente inferiore rispetto alla media italiana, ma che arriva a € 18.040 per le auto ibride. L’età media delle auto in vendita è di 9,2 anni e tra i modelli più richiesti troviamo la Volkswagen Golf, mentre tra le auto ibride spicca la Toyota Yaris e tra le elettriche la Smart.

Questo il quadro che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it), il portale di annunci auto e moto, leader in Europa, sul mercato delle auto usate in Sardegna nel 2019.

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel 2019, rispetto al 2018, i passaggi di proprietà sono infatti aumentati del +3,1% (a livello nazionale è +0,5%), raggiungendo 93.570 atti. Un dato che posiziona la regione all’11° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne la Sardegna si posiziona al 4° posto assoluto con 668,7 passaggi netti ogni 10mila abitanti.

I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province e al primo posto per numerosità troviamo Sassari con 28.156 (+3,7%), seguita da Cagliari con 23.379 (+0,9%), Sud Sardegna con 20.228 (+4,8%), Nuoro con 12.691 (+4,1%) e Oristano con 9.117 (+2,1%). Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione cambia: prima Nuoro con 719,6 passaggi ogni 10.000 abitanti, seguita da Sassari (675,5), Sud Sardegna (669), Oristano (667,7) e, fanalino di coda, Cagliari (636,8).

Cosa hanno cercato gli acquirenti in Sardegna?

Se nel nuovo il diesel ha registrato una contrazione a livello nazionale di ben il -22,2% rispetto al 2018, nell’usato il gasolio si conferma ancora una volta la scelta preferita. Secondo i dati interni di AutoScout24, ben il 55% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2019 riguarda vetture diesel. In tutte le regioni la domanda di auto a gasolio supera la metà delle richieste, con punte in Puglia (71%), Basilicata (68%), Umbria (66%) e Molise (66%).

E le green? I numeri interni di AutoScout24 mostrano come questo mercato dell’usato sia ancora agli inizi, con valori di richieste sul totale di appena lo 0,3% per le auto ibride e dello 0,2% per le elettriche, un dato da contestualizzare con il prezzo medio più elevato rispetto alle auto tradizionali e la scarsa reperibilità di usato per questi modelli.

Per quanto riguarda i modelli più richiesti vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture “più ecologiche” troviamo tra le ibride la Toyota Yaris e tra le elettriche la Smart.

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Sardegna?

Nel 2019 il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 12.500, un dato inferiore sia alla media nazionale (€13.715) sia a Paesi come Germania (€ 17.750), Austria (€ 17.685), Belgio (€ 16.205) e Olanda (€ 15.280).

Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Oristano con un prezzo medio di € 15.425 e Cagliari con € 13.140. Seguono Sassari con € 12.215, Sud Sardegna con € 10.560 e la “più economica” Nuoro (€ 8.970).

I prezzi salgono se si considerano le vetture usate ibride (€ 18.040).

Qual è l’età media delle vetture proposte?

Rispetto all’anno precedente è leggermente diminuita (9,2 anni). Un dato che probabilmente rispecchia la situazione del Paese e che conferma ancora una volta come l’auto, oggi, accompagni gli automobilisti per periodi più lunghi della loro vita. In sintesi, si cambia quando è necessario.

Dall’analisi dell’Osservatorio di AutoScout24 emerge chiaramente come il diesel rappresenti tuttora l’alimentazione preferita per chi decide di acquistare un’auto usata – afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24. – Se da un lato l’attenzione per le vetture ibride ed elettriche sta sicuramente crescendo, dall’altro il mercato dell’usato green è ancora agli inizi a causa principalmente del prezzo di ingresso nettamente superiore a quello delle alimentazioni più classiche. Siamo certi che in futuro si favorirà la nascita di un’offerta di auto elettriche e ibride di seconda mano sempre più accessibile, consentendoci di raggiungere nuovi traguardi in tema di mobilità.

Provincia Passaggi netti 2019 Var. % Passaggi netti 2018 / 2019 Passaggi proprietà 2019 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita 2019 Età media auto in vendita 2019 % Richieste diesel su totale 2019 SASSARI 28.156 3,7% 675,5 12.215 € CAGLIARI 23.379 0,9% 636,8 13.140 € SUD SARDEGNA 20.228 4,8% 669,0 10.560 € NUORO 12.691 4,1% 719,6 8.970 € ORISTANO 9.117 2,1% 667,7 15.425 € SARDEGNA 93.570 3,1% 668,7 12.500 € 9,2 55%

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.

Regione Passaggi netti 2019 Var. % Passaggi netti 2018 / 2019 Passaggi proprietà 2019 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita 2019 Età media auto in vendita 2019 % Richieste diesel su totale 2019 LOMBARDIA 474.101 -1,8% 570,7 14.325 € 8,4 55% LAZIO 320.415 2,0% 656,8 13.360 € 7,7 58% CAMPANIA 286.031 2,4% 609,0 11.925 € 7,4 64% SICILIA 258.069 5,1% 629,6 12.415 € 9,2 62% VENETO 248.747 0,3% 611,7 16.005 € 7,5 62% PIEMONTE 238.983 1,2% 652,7 12.620 € 8,4 57% EMILIA ROMAGNA 233.568 2,2% 628,8 14.215 € 8,5 58% PUGLIA 222.550 3,6% 668,0 11.785 € 8,6 71% TOSCANA 179.941 1,1% 574,0 13.815 € 8,6 57% CALABRIA 94.074 2,9% 583,9 10.830 € 9,6 64% SARDEGNA 93.570 3,1% 668,7 12.500 € 9,2 55% TRENTINO – ALTO ADIGE 76.121 16,8% 879,5 15.570 € 8,1 59% MARCHE 72.531 0,8% 568,0 13.345 € 9,4 55% LIGURIA 69.707 -0,4% 525,8 11.025 € 9,5 51% ABRUZZO 67.273 2,5% 610,8 11.985 € 9,6 59% FRIULI – VENEZIA GIULIA 65.348 2,0% 636,8 16.465 € 7,3 61% UMBRIA 49.991 1,9% 675,3 15.285 € 8,1 66% BASILICATA 28.814 -0,2% 608,4 13.490 € 8,6 68% MOLISE 17.225 1,8% 662,6 12.970 € 8,4 66% VALLE D’AOSTA 7.806 4,0% 747,5 11.840 € 9,3 54% ITALIA 3.102.893 0,5% 619,6 13.715 € 8,2 59%

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.

A proposito di AutoScout24

AutoScout24 è il più grande marketplace automotive online d’Europa. Consente alle persone di scegliere l’auto dei propri sogni in modo semplice, efficace e stress-free. AutoScout24 permette a dealer e privati di vendere le proprie auto, nuove e usate, attraverso gli annunci pubblicati sul sito. Inoltre, AutoScout24 offre a concessionari, case auto e altri attori del settore automotive, prodotti pubblicitari, come display advertising e lead generation. AutoScout24 fa parte del Gruppo Scout24, che opera nei principali mercati online del settore immobiliare e automobilistico in diversi paesi europei.

Visita il sito web www.autoscout24.it.