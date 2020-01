Oristano. Presentazione del libro “Nell’anno del Maiale”

Partecipano Ivo Murgia (Autore) e Igor Lampis (Editore)

Il libro – Nell’anno del Maiale è il secondo capitolo di una trilogia di viaggio chiamata “Trilogia Asiatica” che si sviluppa lungo tre anni, con tre viaggi e tre libri, ambientati nel continente asiatico. Dopo Il Becchino di Varanasi, dedicato all’India, questa volta tocca alla Cina.

La formula è sempre la stessa in tutti i capitoli della trilogia: un viaggio vero, di circa un mese, e una storia di fantasia. Il protagonista ha compiuto veramente il viaggio, presentato anche con piccole note storiche e turistiche, le location sono assolutamente vere e la descrizione dei posti visitati rispecchia la realtà, ma i protagonisti che troverete nel libro sono totalmente di finzione.

Questa è la parte che spetta all’autore, a meno che non si voglia fare una mera guida di viaggio.

Scopo fondamentale della trilogia è il senso del viaggio. Cosa significa essere viaggiatori, chi sono e come si comportano i turisti, i rapporti con i locali, i nostri filtri culturali, il confronto tra i valori orientali e occidentali, il cibo, la musica, i costumi e tutto quello che è capace di mettere in crisi la nostra piramide valoriale.

Ivo Murgia, Cagliari 1974. Tigre, nello zodiaco cinese. E per gli affezionati alle cose occidentali, Leone, nello zodiaco che conosciamo tutti.