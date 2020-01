Oristano. Il sistema della comunicazione globale videoconferenza co Glauco Benigni

Il sistema della comunicazione globale Martedì 14 gennaio 2020 ore 17,30

Centro Servizi Culturali – Oristano, via Carpaccio 9

“La moderna propaganda è uno sforzo consistente e duraturo di creare o modellare eventi per influenzare le relazioni tra un pubblico e un progetto, idea o gruppo … e in definitiva consiste nell’irregimentare la mente dell’opinione pubblica a poco a poco tanto quanto un esercito irregimenta i corpi dei suoi soldati”

(Edward L. Bernays, Propaganda, 1928)

La comunicazione, oggi, ha una dimensione globale, e ha i suoi padroni. Come è sempre stato nella storia, d’altronde. Ma oggi sembra che ce ne siamo dimenticati, oppure che riteniamo che la questione di chi controlla le fonti dei contenuti non sia poi così importante. Al contrario, è di vitale importanza recuperare un occhio critico equilibrato sul mondo della comunicazione e sul suo assetto. Questa videoconferenza si propone quale continuazione di un discorso cominciato nel giugno scorso con la conferenza tenuta da Sandro Arcais sulla Comunicazione Pubblicitaria.

Glauco Benigni, laureato in Sociologia, giornalista-scrittore. 20 anni da inviato e media editor presso il quotidiano La Repubblica, poi 15 anni in Rai, dove è stato responsabile delle relazioni con la Stampa Estera e della Promozione di Rai International. Autore-conduttore di programmi tv e consulente di grandi aziende (Eutelsat, Rai Trade, Sipra, Fininvest). Insegna Global Communication. Ha fatto più volte il Giro del Mondo. Google fornisce 18.000 documenti che lo riguardano direttamente. Gestisce 2 canali Youtube, un Blog e 2 pagine Facebook. Tra i suoi libri : Re Media, Apocalypse Murdoch, Youtube-The story, Gli Angeli Custodi del Papa (tradotto in diverse lingue) e la quadrilogia Web Nostrum.