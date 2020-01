Avvisi

Oristano: entro il 10 febbraio, le domande per il risarcimento dei danni dell’alluvione

I privati che, a causa del maltempo, tra il 29 ottobre e il 5 novembre 2018 hanno subito danni al proprio patrimonio, hanno tempo fino al 10 febbraio per presentare la domanda per accedere ai contributi messi a disposizione in seguito alla dichiarazione dello stato di calamità naturale.