Oristano: dal 15 gennaio al via la prevendita dei biglietti per la Sartiglia

Dalle ore 9 di mercoledì 15 gennaio sarà possibile prenotare i biglietti per assistere alla prossima edizione della giostra equestre che quest’anno si corre domenica 23 e martedì 25 febbraio.

I tagliandi potranno essere prenotati on line attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito www.sartiglia.info .

I biglietti possono essere prenotati anche direttamente nei locali della biglietteria della Fondazione Oristano, in via Eleonora 15 a Oristano, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12. Dal 22 al 25 febbraio si osserverà l’orario continuato dalle 9 alle 19.

I biglietti potranno essere acquistati o ritirati presso il botteghino della biglietteria dal 17 febbraio fino al giorno di svolgimento della manifestazione.

Questi i prezzi dei biglietti

Domenica 23 Febbraio 2020

Corsa alla stella – Tribuna numerata (lato Curia) 40 euro, Tribuna A (fronte Curia) 30 Euro, Tribuna A numerata 40 euro, Tribuna B (Duomo) 30 Euro, Tribuna B numerata 40 euro, Tribuna C (San Francesco) 20 Euro, Tribuna M (consegna spade incrocio via Cagliari – via S. Antonio) 15 Euro.

Corsa delle pariglie – Tribuna D (San Sebastiano – Brocciu Lato sinistro) 20 Euro, Tribuna E (San Sebastiano – Brocciu lato destro) 20 Euro, Tribuna F (Gioielleria Olla) 25 Euro, Tribuna G (Upim) 30 Euro, Tribuna H (Upim) 30 Euro, Tribuna I (Mercato civico) 25 Euro, Tribuna L (Portixedda) 20 Euro.

Martedì 25 Febbraio 2020

Corsa alla stella – Tribuna numerata (lato Curia) 40 euro, Tribuna A (fronte Curia) 30 Euro, Tribuna A numerata 40 euro, Tribuna B (Duomo) 20 Euro, Tribuna B numerata 40 euro, Tribuna C (San Francesco) 10 Euro, Tribuna M (consegna spade incrocio via Cagliari – via S. Antonio) 10 Euro.

Corsa delle pariglie – Tribuna D (San Sebastiano – Brocciu Lato sinistro) 20 Euro, Tribuna E (San Sebastiano – Brocciu lato destro) 20 Euro, Tribuna F (Gioielleria Olla) 25 Euro, Tribuna G (Upim) 30 Euro, Tribuna H (Upim) 30 Euro, Tribuna I (Mercato civico) 25 Euro, Tribuna L (Portixedda) 20 Euro.

Si consiglia di prendere posto in tribuna per tempo, almeno un’ora prima dell’inizio rispetto agli orari indicati nei biglietti onde evitare disguidi e problemi logistici.

È vietato introdurre bottiglie, oggetti di vetro e ogni altro oggetto contundente che possa arrecare danno a sé o agli altri (come coltelli, forbici, caschi). Non sono ammessi animali, a eccezione dei cani guida registrati.