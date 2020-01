lavori pubblici

Oristano, al via i lavori per la messa in sicurezza della Galleria Omodeo

Con un progetto da 16 mila 500 euro il Comune di Oristano sta intervenendo per mettere in sicurezza la Galleria Omodeo che collega via Tirso con via Canepa

Più informazioni su Lavori sicurezza Galleria Omodeo Oristano









I lavori, coordinati dall’Assessorato ai Lavori pubblici e realizzati dall’impresa Saderi, sono iniziati questa mattina e dureranno un paio di settimane. Questa mattina, accompagnato dal personale del cantiere comunale, l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avvio dei lavori. Il progetto prevede il rifacimento della porzione di controsoffitto danneggiata e pericolosa e la messa in sicurezza dei lucernari perimetrali carrabili.