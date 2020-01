Oliena. Assalto alle poste: bottino da 20 mila euro. E’ caccia ai malviventi

sarebbero entrati in possesso di un escavatore e dopo averlo trainato in pieno centro sul pianale di un trattore, anch’esso rubato poco prima nelle campagne del paese, hanno demolito l’intera parete della succursale a colpi di benna; l’obbiettivo: il postamat all’interno della struttura.

I colpi inferti alla parete hanno fatto scattare l’allarme collegato alla centrale, mettendo così in fuga i delinquenti poco prima dell’accorrere dei Carabinieri; non avendo avuto il tempo di portare via il postamat, si sono comunque “accontentati” di un piccola cassaforte contenente circa 20 mila euro;

All’opera il Nucleo Investigativo di Nuoro, che ha eseguito i rilievi tecnici sui mezzi usati per il blitz ma che tuttavia, non può visionare nessun filmato della video sorveglianza poiché nessuna telecamera era stata montata per monitorare la succursale. I Carabinieri del Comando Provinciale contano quindi di ricavare elementi utili dalle altre telecamere sparse nelle altre vie del paese;

Un episodio che per Oliena non è, purtroppo, una novità: solo lo scorso anno infatti, il 5 Febbraio fu preso d’assalto un furgone carico di bollati per un bottino di circa 30 mila euro mentre il 22 Luglio era stato rapinato il direttore di un supermercato poco prima di entrare in banca.

Di Mauro Zuddas