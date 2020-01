Olbia: il 1 febbraio alla libreria Ubik l’incontro con lo scrittore Danilo Malò

Un nuovo evento nel salotto della Libreria Ubik di Olbia.

Sabato 01 febbraio alle 18,30, la Libreria Ubik di Olbia, con la collaborazione dell’associazione PULP, organizza l’incontro con uno scrittore Danilo Mallò.

L’autore presenterà il suo ultimo libro edito da La Zattera “Memorie di un’anima”.

IL LIBRO: MEMORIE DI UN’ANIMA (La Zattera 2019)

Un’anima ritorna nella città dove aveva vissuto sulla terra e, osservando la vita a distanza di tanto tempo, ricorda quando era un ragazzo costretto a letto da una tremenda malattia, la SLA.

Ripensa alla voglia di vivere che ha allora, giovane, sentiva dentro di se, tuttavia restava provato nell’immobilità del proprio corpo, incapace di accettare l’invalidità che lo aveva colpito nel fior fiore della sua età.

Dopo molto tempo e forti ribellioni, grazie a un percorso di crescita interiore, il protagonista inventa per se un intrattenimento capace di distrarlo, ma anche di fargli fare nuove valutazioni sulla vita, osservare gli abitanti del palazzo di fronte alla sua camera.

In un alternarsi di dubbi, delusioni e riflessioni, il protagonista si interroga sul senso della vita, fino a trovare un equilibrio interiore capace di non fargli provare più sofferenze.

L’AUTORE: Danilo Mallò , nasce a Quartu Sant’Elena il 7 agosto 1980. Nella sua vita, per anni, si è dedicato alla fotografia, alla coltelleria da collezione come coltellinaio, agli scacchi come giocatore, istruttore e dirigente, al teatro come attore. Nell’aprile 2017 organizza il suo primo salotto letterario a Cagliari.

Da allora segue una teoria di salotti che ancora manda avanti ogni mese. È fondatore dell’associazione culturale Le Pergamene di Melquiades.

Si avvicina alla scrittura scrivendo versi didascalici per le sue fotografie. Da allora non ha più smesso di scrivere, portando a compimento 3 romanzi, una raccolta di racconti, tautogrammi e lipogrammi.