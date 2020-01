Olbia e Arzachena. Poste Italiane: disponibile l’annullo dedicato alle “Fontane d’Italia”

Domani 31 gennaio, Poste Italiane attiverà ad Olbia ed Arzachena un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Fontane D’Italia”.

Nell’occasione, dalle ore 10.00 alle 12.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Olbia Centro, in via Acquedotto, 5 e dell’ufficio postale di Arzachena in viale Costa Smeralda, 159.

In queste sedi sarà anche disponibile la cartolina dedicata al tema, sulla quale sarà possibile apporre un francobollo a scelta.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Sassari. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito.