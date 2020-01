Nuoro: il 26 gennaio, andrà in scena “Jack e il fagiolo magico”

“Jack e il fagiolo magico”: lo spettacolo

Riadattamento teatrale di Ivano Cugia, con Eleonora Giua, Ivano Cugia, Andrea Gandini, Giovanni Trudu; produzione Akròama.

È uno spettacolo tratto dalla nota fiaba popolare, rivisitata nel testo e arricchita nella caratterizzazione dei personaggi. Luci, colori, magie e musiche catturano l’attenzione dei bambini, fortemente stimolati all’interazione con i personaggi della storia. Jack, bambino astuto e coraggioso, si avventura in un mondo a lui sconosciuto, imbattendosi nelle più stravaganti vicende, affrontando e sconfiggendo le sue paure in nome di importanti valori affettivi: famiglia e amicizia.

La trama

La trama è molto semplice: Jack è un bambino orfano di padre e vive in una misera casa di campagna con la sua mamma e la loro mucca, unico mezzo di sussistenza. Un giorno l’amata mucca smette di produrre il latte e così si decide di venderla. Inizia qui l’avventura di Jack, che si imbatterà in personaggi stravaganti.

L’urgenza della fame lo spinge a cercare una soluzione in un altro misterioso mondo, che si può raggiungere soltanto salendo lungo la pianta di fagioli, cresciuta magicamente nell’orto. Jack supera le prove, vince la paura dell’Orco e viene ricompensato generosamente.

Nelle fiabe non c’è mai delusione: si è sempre esauditi. I desideri si avverano grazie a una serie di azioni concrete che risolvono la situazione. Jack riconquista la fiducia della madre, grazie a lui non soffriranno più la fame. Forse è diventato adulto, certo non potrà più tornare nel mondo delle nuvole perché, oramai, la pianta non germoglierà più!

Si prega di arriva a teatro in anticipo sull’orario di inizio spettacolo per permettere un regolare accesso in sala e rispettare la massima puntualità.

A inizio spettacolo non sarà possibile accedere in sala.

Informazioni e prezzi

Associazione Culturale Bocheteatro – Telefono: 0784.203060 / 338.7529106

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

Apertura botteghino: il pomeriggio dello spettacolo alle ore 16:00.

Costo ingresso: biglietto unico € 5.

Puoi acquistare i biglietti anche: