Nuoro. Convocato il Consiglio Comunale per lunedì 13 e lunedì 20 gennaio 2020

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica, straordinaria e urgente in 1^ convocazione per lunedì 13 gennaio 2020 (dalle ore 17.00 alle ore 22.00, con ultimo appello alle ore 18.00) per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: