Non c’è più religione, Il Molo Rosso 2 e La pupa e il secchione (e viceversa): i programmi stasera in tv

Rai 1

Non c’è più religione | 21.25

Portobuio è una piccola isola del Mediterraneo ”spaccata” a metà: da una parte gli italiani che ci sono nati e che non fanno più figli, dall’altra, invece, i magrebini che a Portobuio sono arrivati da qualche anno e che sono la parte ”viva” dell’isola. Tra le due comunità non corre buon sangue, ma, per il presepe vivente, la tradizione locale più importante, saranno co strette a trovare un punto d’incontro.