Villamassargia. Nasce il polo innovativo per l’infanzia 0-6 Ilaria Alpi

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 16,30 a Casa Fenu, verrà sottoscritto il protocollo per la costituzione del Polo d’Infanzia 0-6 Ilaria Alpi, il primo in Sardegna ai sensi del Decreto Legislativo 65/20171 , tra l’Istituto Comprensivo “Fernando Meloni” e i Comuni di Villamassargia (capofila), Domusnovas e Musei. Visto il rilievo regionale del progetto, alla sottoscrizione parteciperanno sia l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, sia Anci Sardegna.

La proposta del Comune di Villamassargia. Dopo l’apertura del Nido d’infanzia Comunale Rosa Parks, efficiente e ben strutturato, con un servizio molto apprezzato dalle famiglie, ora il Comune di Villamassargia, attraverso un progetto trasversale agli Assessorati ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, cogliendo l’occasione offerta dalla Legge 13 luglio 2015 n.107 che prevede l’istituzione dei “Poli per l’infanzia, sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni”.

Il Comune ha infatti iniziato il percorso operativo per la istituzione del Polo, che accoglierà, prima in edifici vicini, poi, in un unico plesso, nel quadro di uno stesso percorso educativo, diverse strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. Il nuovo plesso che ospiterà in futuro il Polo Innovativo per l’Infanzia Ilaria Alpi, sorgerà nell’area edificabile tra le scuole medie e la pineta.

Nel 2020 verrà bandito il bando per la progettazione. L’Assessorato Lavori Pubblici prevede di distribuire nell’arco di tre anni l’intervento di costruzione, per cui il Comune di Villamassargia ha già ottenuto un contributo di Euro 1.400.000,00 dallo Stato e Euro 250.000,00 dalla RAS2 . Un progetto territoriale all’avanguardia. Venerdì 24 gennaio si porrà la prima pietra per la concretizzazione di questo importante progetto territoriale all’avanguardia in Sardegna, attraverso il primo accordo tra Enti Locali, condiviso con il Sindaco di Domusnovas Massimo Ventura e il 1 Il D.Lgs. n. 65/2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni”, a norma dell’art. 1, commi 180 2 181, lettera e) della L.107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha istituito il sistema di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, con l’obiettivo prioritario di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema Integrato di educazione e istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comune.

I Poli per l’infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. 2 A seguito della risposta all’avviso per la costruzione di nuovi Poli dell’infanzia – DGR n°50/25 del 7/11/2017, con Determinazione dell’unità di progetto Iscol@ prot. n. 49 del 15 gennaio 2018, è stato ammesso al finanziamento di Euro 1.400.000,00 il progetto del Comune di Villamassargia per la costruzione di un polo innovativo di infanzia territoriale, con una proposta didattica sperimentale di agrinido e agriasilo pubblici, cui anche il Consiglio Regionale della Sardegna ha deliberato nell’anno 2018 per ulteriori Euro 250.000,00 a copertura degli oneri di progettazione del primo agrinido pubblico della Sardegna, quale iniziativa di contrasto alla denatalità e allo spopolamento in favore del Comune di Villamassargia, quale soggetto deputato alla realizzazione delle opere (missione 12 – programma 01 – titolo 1).

Commissario Straordinario del Comune di Musei Giovanni Fadda, e l’istituzione scolastica per costruire un percorso educativo continuativo da 0 a 6 anni, come previsto dalle norme nazionali. Con il presente Protocollo le parti definiscono le linee di indirizzo generali per la programmazione, la costituzione e il funzionamento del Polo per l’Infanzia 0-6 Ilaria Alpi, attraverso una nuova organizzazione della Scuola dell’Infanzia Statale “Fernando Meloni” e del Nido di Infanzia Comunale “Rosa Parks”, condividendo nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, un impegno politico e pedagogico nella consapevolezza che il Polo 0-6 ha lo scopo di accogliere, in uno stesso percorso di cura e di educazione, bambine e bambini fino a sei anni, per una proposta curricolare coerente e unitaria, con la caratteristica di laboratori permanenti di ricerca innovativa e di apertura verso le realtà private dei comuni coinvolti. I commenti.

«Stiamo iniziando un percorso virtuoso: – queste le parole della Sindaca di Villamassargia, Debora Porrà – l’asilo nido, da servizio a domanda individuale, diventa un servizio educativo integrato con la scuola statale. Con questo accordo, renderemo omogenei i servizi per i bambini da 0 a 6 anni, a partire dal prossimo anno scolastico. Ad esempio, il nido e la scuola materna avranno gli stessi orari di apertura, per garantire un miglior servizio alle famiglie». «Il protocollo d’intesa per la realizzazione del Polo d’Infanzia Ilaria Alpi – aggiunge la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale F. Meloni, Marta Putzulu – rappresenta la prima vera sperimentazione in Sardegna per la predisposizione e realizzazione di un curricolo in continuità verticale per la fascia 0-6 anni, con la progettazione e sperimentazione di pratiche educative, didattiche e d’intervento innovative che ricomprendono anche corsi di formazione per tutto il personale della scuola e di parent-training».