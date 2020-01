Musica: è uscito il singolo “Alice (nel paese delle cianfrusaglie” di Giulia Ventisette

La promozione della pluripremiata cantautrice fiorentina è affidata a Verbatim Ufficio Stampa della giornalista sarda Claudia Erba.

“Alice (nel paese delle cianfrusaglie)” (testo di Giulia Ventisette, musica di Giulia Ventisette e Franco Poggiali), presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2020 ed escluso, fa seguito al singolo “Il lavoro nobilita l’uomo” riconfermando la valenza sociale del canzoniere della cantautrice fiorentina, per la seconda volta consecutiva finalista al Premio Fabrizio De André.

Ancora una volta (dopo “Tutti zitti”- “Premio della Critica” al Limatola Festival”e”Premio Under 35″ di “Voci per la libertà-Una canzone per Amnesty”- e “Il lavoro nobilita l’uomo”), Giulia Ventisette accende i riflettori sulle storture dell’universo lavorativo.