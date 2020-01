“Music & Movie”. Il 23 e 24 le due date dello spettacolo a San Gavino Monreale e Macomer

Tra note e visioni per un omaggio ai maestri del cinema con “Music&Movie”, il progetto dell’omonimo trio, che schiera Mauro Usai al flauto e sax soprano, Omar Bandinu al pianoforte e Pierluigi Manca al contrabbasso: un ideale viaggio tra i capolavori della decima musa con il concerto-spettacolo in cartellone giovedì 23 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale e venerdì 24 gennaio alle 21 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer sotto le insegne della Stagione di Musica 2019-2020 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna.

Sullo schermo sequenze emblematiche girate da registi del calibro di Federico Fellini, Bernardo Bertolucci e Giuseppe Tornatore mentre riecheggiano melodie struggenti e metriche incalzanti firmate da compositori come Ennio Morricone, Ryūichi Sakamoto e Nino Rota capaci di tradurre in partitura le emozioni e le passioni dei protagonisti di storie antiche e contemporanee e far vibrare le corde della mente e del cuore.

Fil rouge di “Music&Movie” l’intreccio tra musica e immagini, dalle colonne sonore di film indimenticabili alle suggestioni e la sensualità del tango argentino reinventato da Astor Piazzolla alle variazioni in jazz sulle partiture di Duke Ellington e George Gershwin, per riscoprire il fascino de “La dolce vita”, “Otto e mezzo” e “Amarcord”, “Il tè nel deserto” e “La leggenda del pianista sull’oceano” e altre suggestioni tra curiose e piacevoli “sinestesie”.

