“Moonlight Prayer” è il nuovo singolo di Alessandro Fantino. Il cantautore ritorna in radio

In radio arriva la suggestiva “Moonlight Prayer”, una delicata ballata New Age, intima ed acustica, dove la vena riflessiva testuale dell’artista sposa le ambientazioni notturne e sommesse del tessuto musicale, in una sorta di preghiera laica al chiar di luna.

Non nuovo alla stesura di brani emozionali e d’effetto, Alessandro rilascia anche il relativo videoclip, disponibile sul canale Youtube dell’etichetta bolognese Vivamusic.

Il singolo “Moonlight Prayer”, già disponibile su iTunes, è da oggi sulle migliori radio.