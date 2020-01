Mercato box e posti auto: il 71,3% sceglie l’acquisto

Nello stesso periodo anche le compravendite dei box sono cresciute (+7,6%), a conferma dello stato di buona salute di questo comparto immobiliare. Bologna, Milano e Firenze sono le realtà in cui i prezzi hanno registrato la migliore performance. Le quotazioni più elevate, come sempre, si segnalano nelle zone centrali dove l’offerta è sempre molto bassa.

Variazione percentuale PREZZI – ( I sem19 rispetto al II sem18)

Città Box Posto auto Bari -0,8% 0,0% Bologna +2,7% +3,1% Firenze +1,7% -0,3% Genova -1,4% -4,8% Milano 1,4% 2,0% Napoli -0,2% -3,0% Palermo -1,1% -0,8% Roma -1,7% -0,8% Torino +0,2% -0,6% Verona +0,2% +1,0%

L’analisi delle informazioni raccolte tra le nostre agenzie affiliate ci dice che, nella prima parte del 2019, il 71,3% delle operazioni relative ai box ha avuto come finalità l’acquisto, il 28,7% la locazione. Rispetto ad un anno fa è in aumento la percentuale di compravendite di box a conferma della generale ripresa del mercato immobiliare residenziale. Tra coloro che hanno acquistato il box, il 51,6% lo ha fatto per investimento mentre il 48,4% per utilizzo proprio. Il box, infatti, è una forma di investimento più facile da gestire rispetto all’abitazione.

