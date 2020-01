Memoriale Italiano di Auschwitz: a Firenze dal 25/01 allo 01/02 con ingresso gratuito

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Firenze e Muse insieme ad ANES (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti) e sarà in programma dal 25 gennaio all’1 febbraio.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, scrivendo all’indirizzo: info@muse.comune.fi.it

Tommaso Sacchi, assessore comunale alla cultura, commenta così l’iniziativa:

Una settimana di apertura straordinaria del nostro Memoriale, per ricordare una volta di più che non dobbiamo in nessun modo abbassare la guardia contro nazismo, fascismo, xenofobia e antisemitismo. Coltivare la memoria è dovere democratico e civico perché l’odio non dia nuovi frutti.