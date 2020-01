Mattia Bertulu Vlog: la Sardegna vista con gli occhi di quattro giovani

Tutto inizia nel 2018 quando Mattia Bertulu, il fondatore del progetto, aveva appena ideato e prodotto un format Vlog per Aspo (Azienda servizio pubblico Olbia), “OlbiaOnBus“, promosso tramite la pagina Facebook ufficiale dell’azienda. I 6 video del format hanno totalizzato oltre 500.000 visualizzazioni in soli tre mesi.

Motivato dal risultato, il 22/01/19 Mattia apre una pagina facebook per dar voce a tutti quei siti di interesse storico culturale, spesso abbandonati, sparsi tra la macchia mediterranea.

La squadra cresce, arriva Luigi Carta, esploratore esperto, appassionato di storia della Sardegna e fotografia. I due si trovano in sintonia e iniziano un viaggio che li porta a girare la Sardegna in lungo e in largo. Si avvicinano al progetto anche due modelle: Benedetta Toncu e Alessandra Isoni.

Il gruppo viene notato e inizia a collaborare attivamente con enti pubblici, istituzioni e i comuni per la promozione culturale/turistica della regione Sardegna.

La pagina nel suo primo anno ha raggiunto 9.400 followers, superando le 400.000 visualizzazioni dei video, e per festeggiare il suo primo compleanno voleva ringraziare tutto il pubblico, tutti quelli che li hanno seguiti, aiutati e sostenuti.

Il 2020 è appena iniziato ma è già ricco di nuovi intrighi, trame, racconti e storie a spasso per la Sardegna e non solo.