Matteo Toscano presenta il nuovo video del singolo “Si dice”  

“ Si dice” (uscito l’11 Dicembre 2019 e proposto per Sanremo Giovani 2020) è un brano dal ritmo pulito e dinamico che parla di giudizi, quelli degli altri.

Quelli di cui abbiamo paura, e che a volte ci fanno sentire piccoli di fronte a giganti prepotenti sempre pronti a giudicare. Ma basta semplicemente la vicinanza della persona giusta e le cattiverie si dissolvono nel nulla “si dice tutto, troppo su tutto e non se ne può più, a me basti tu”. “A me basti tu”, la frase ripetuta più volte, diventa quasi una carezza per l’ascoltatore, il quale, proiettato nella soffusa e intima atmosfera del video sa che, nonostante tutto, c’è sempre qualcuno su cui poter contare.

Matteo Toscano ha la musica nel cuore e inizia il suo percorso artistico nel 2010 quando registra il primo inedito dal titolo “La nostra favola” scritto a soli14 anni. Nel 2015 partecipa al festival di Castrocaro arrivando fino ai quarti di finale e a Moncalvo in canto, prestigioso concorso canoro in provincia di Asti nel 2013 e 2014. Dal 2016 inizia poi il progetto inedito con l’aiuto del cantautore Emanuele Dabbono. Attualmente lavora a nuovi brani inediti e dedica il suo programma su Radio 104 Savona Sound, il “104lab”, ai giovani artisti emergenti.

“Si dice” è un pezzo che presenta una musicalità più ritmata e accattivante rispetto alle precedenti uscite dell’artista e ci fa ben sperare sul suo futuro musicale.