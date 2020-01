Maculo e Retinopatia senile: i centri

Il Centro Ambrosiano Oftalmico di Milano –CAMO- in collaborazione con l’IRCSS San Raffaele-Università Vita-Salute di Milano e ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano promuove, dal 23 gennaio al 28 febbraio prossimi, la Campagna di Prevenzione e Diagnosi della Maculopatia e Retinopatia senile. Un impegno che ogni anno vuole affermare la centralità della prevenzione rispetto al diffondersi di questa patologia.

Ecco l’elenco dei 25 Centri di eccellenza distribuiti in 13 regioni del territorio nazionale dove poter fare questo importante esame “salvavista” in maniera del tutto gratuita, effettuato da team di professionisti e con strumenti diagnostici all’avanguardia.

Alessandria – Ospedale Civile S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – Via Venezia 16

Arezzo – Divisione Oculistica Ospedale di Arezzo Via Pietro Nenni 20 –

Cagliari – Ospedale San Giovanni Di Dio – Clinica Oculistica – Via Ospedale 46 –

Catania – Clinica Oculistica Università di Catania Policlinico Rodolico – Via Santa Sofia 78

Catanzaro – Università Magna Grecia , U.O. di Oculistica – Viale Europa, Loc. Germaneto

Chieti/ Pescara – Clinica Oftalmologica Università “G. d’Annunzio” Chieti/Pescara – Via dei

Vestini

Eboli – Presidio Ospedaliero “Maria SS Addolorata” – Piazza Scuola Medica Salernitana

Firenze – Clinica Oculistica Università di Firenze – Largo Brambilla, 3

Genova – Clinica Oculistica Di.N.O.G.Mi. Università di Genova, Ospedale Policlinicico

San Martino – Viale Benedetto XV 5 –

Legnano – Unità Operativa Oculistica di Legnano – Azienda Socio Sanitaria Territoriale

(ASST) Ovest Milanese – Via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3 –

Milano – Centro Ambrosiano Oftalmico – Piazza della Repubblica 21

Milano – Unità Operativa di Oculistica IRCCS Ospedale San Raffaele e Università Vita-Salute

Via Olgettina 60

Milano – Neovision Cliniche Oculistiche – Corso Vercelli 40 – Via Procaccini 1 – Viale Restelli 1

Milano – Clinica Oculistica Universitaria ASST Ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano –

Moncalieri (Torino) – Ospedale Santa Croce di Moncalieri – Piazza Amedeo Ferdinando 3 –

Napoli – U.O.C. di Oculistica, A.O.R.N. dei Colli Ospedale Monaldi – Via L. Bianchi

Napoli – A.O.R.N. A. Cardarelli – Via Cardarelli 19

Padova – Villa Maria – Via delle Melette 2

Roma – Fondazione G. B. Bietti per l’Oftalmologia Roma – Via Livenza 3

Siena – Clinica Oculistica Università di Siena Policlinico Santa Maria alle Scotte – Viale Bracci

Trani – ASLBAT AZIENDA OSPEDALIERA LOCALE “S. Nicola Pellegrino” Viale Padre Pio

Treviso – (Villorba) – Centro di Medicina – Viale della Repubblica 10B

Varese – Clinica Oculistica e Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell’Università

dell’Insubria di Varese e Como – Viale Borri, 57