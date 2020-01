Macomer – #Iostoconilibri: gran finale con la star dei giovanissimi Eleonora Gaggero

Eleonora Gaggero, diciotto anni, attrice e scrittrice con più di un milione di follower su Instagram, star di Alex & Co, la situation comedy italiana della Disney distribuita in tutta Europa ma anche in Sud Africa, Arabia Saudita e America Latina, è l’ospite d’eccezione che venerdì 24 gennaio sarà in città per due appuntamenti attesissimi dai ragazzi.

Il primo è fissato per le ore 11 nell’auditorium del Liceo G. Galilei di Macomer, il secondo nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, negli spazi del centro Maart Intermodale siti nella piazza due Stazioni. L’occasione è quella della presentazione del suo “L’ultimo respiro”, terzo libro pubblicato con la Fabbri Editori, che vede nel ruolo di protagonista una diciottenne con alle spalle un dramma familiare che affronta l’esperienza dell’innamoramento.

Eleonora Gaggero, oltre ad essere oramai un’attrice affermata anche sul grande schermo, coltiva la passione per la scrittura e riserva un’attenzione particolare alla tematica più che mai attuale del bullismo, svolgendo un ruolo attivo nel centro nazionale che ne combatte la diffusione. La sua presenza a Macomer si ascrive alla necessità di guardare con più attenzione al complesso e frastagliato mondo giovanile e alle sue problematicità e segna il percorso intrapreso dalla manifestazione per la promozione alla lettura #Iostoconilibri, che ha calato sul territorio un’offerta eterogenea in grado di coinvolgere un ampio pubblico, ma ha anche voluto riservare al settore giovanile una particolare attenzione, coinvolgendo le scuole in un percorso di approfondimento e stimolo con l’intento dichiarato di stimolare l’approccio ai libri e alla lettura come risorsa indispensabile per la crescita individuale e sociale.

Il fitto programma dell’offerta culturale proposto in questi due mesi da #Iostoconilibri, e che si concluderà con l’appuntamento di venerdì, è stato realizzato grazie al finanziamento dell’Assessorato regionale alla Cultura e al patrocinio del Comune di Macomer.