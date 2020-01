L’Iran attacca gli USA, missili contro le basi militari. Trump: “Va tutto bene”

L’attacco peggiore è stato quello contro la base Ayn al-Asad, dove ci sono militari americani. A Erbil ci sono militari italiani, ma sarebbero illesi: si sono rifugiati in appositi bunker.

Trump: “Abbiamo i soldati più forti al mondo”

Va tutto bene – ha twittato Trump nella notte. – Missili lanciati dall’Iran a due basi militari in Iraq. Stiamo facendo una ricognizione dei danni e delle vittime in queste ore. Finora va bene! Abbiamo le truppe più forti e meglio equipaggiate al mondo! Rilascerò una dichiarazione in mattinata.

In USA si è tenuto il consiglio di sicurezza nazionale con il segretario di Stato Mike Pompeo e il capo del Pentagono Mark Esper. Per ora il presidente Trump ha escluso vittime americane. La situazione è di massimo rischio: l’Iran minaccia di attaccare Israele e gli stessi USA, in caso di contrattacco americano, e avverte Trump di ritirare le truppe dalla Regione.

Il Ministro iraniano: “Non vogliamo una guerra ma ci difenderemo”

Nella notte il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif ha dichiarato:

Ci difenderemo contro ogni aggressione – dichiara – ma non vogliamo una guerra. L’Iran – ha detto – ha intrapreso e concluso proporzionate misure di autodifesa prendendo di mira la base dalla quale è stato lanciato un attacco “codardo contro nostri cittadini e funzionari di livello”.

La pioggia di missili è stata annunciata dalla tv di stato iraniana citando la Guardia Rivoluzionaria. La conferma è arrivata da una nota del Pentagono, che ha parlato di “oltre una dozzina” di missili.

(Il video è preso da Twitter)

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it