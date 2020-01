Leonardo; Palombella (Uilm): ” Accordo su smart working, è possibile conciliare tempo vita-lavoro”

“Un’intesa sullo smart working e sulla formazione che va nella direzione della valorizzazione delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, andando a conciliare il loro tempo vita-lavoro”.

Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, dopo la firma di un accordo tra le organizzazioni sindacali e Leonardo Spa sulla parte inerente lo smart working e la formazione all’interno del contratto integrativo aziendale del Gruppo Leonardo.

“L’accordo – continua il leader Uilm – rappresenta un’avanguardia nel nostro Paese e darà la possibilità a circa tremila lavoratori di poter lavorare da casa fino a 8 giorni al mese, con benefici positivi nel bilanciamento e conciliazione del tempo vita-lavoro”.

“Le tematiche dello smart working e della formazione – prosegue – non sono secondarie rispetto alle relazioni industriali e al salario, sulle quali abbiamo già trovato un’intesa con l’azienda nei mesi scorsi”.

“I risultati consuntivi del 2019 e quelli previsti per il 2020 per il Gruppo Leonardo – aggiunge – ci stanno permettendo di realizzare e portare avanti una trattativa in un clima costruttivo, andando a valorizzare e premiare tutti i lavoratori che stanno rendendo l’azienda maggiormente strategica e leader nel mercato internazionale”.

“L’intesa di oggi – conclude – delinea la nuova sfida che Leonardo sta portando avanti, ovvero coniugare la miglior concliazione dei tempi vita-lavoro dei suoi lavoratori con la crescita di ricavi e aumento di produttività”.