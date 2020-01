Due nomination agli Oscar per JUDY, al cinema dal 6 febbraio 2020

A poche ore di distanza dalla sua proclamazione come Miglior attrice ai Critics Choise Award, che si aggiunge alla vittoria del Golden Globes, Renée Zellweger conquista la candidatura al premio più importante: l’Oscar come Miglior attrice protagonista, ancora una volta, per Judy.

Il film, che esplora l’ultimo periodo della vita della leggendaria icona del cinema Judy Garland, ha ricevuto una seconda candidatura per il Miglior trucco e acconciature. Diretto da Rupert Goold (True Story), che lo aveva presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma, Judy sarà distribuito nelle nostre sale da Notorious Pictures a partire dal 6 febbraio 2020, in occasione del 50° anniversario della morte della Garland e dell’80° anniversario de Il Mago di Oz.

un film di

RUPERT GOOLD

con

RENÉE ZELLWEGER

JESSIE BUCKLEY FINN WITTROCK RUFUS SEWELL MICHAEL GAMBON

Sinossi

Judy racconta l’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.