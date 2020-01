Incontro a Porto Torres con Todde, CISL: “Area di crisi, sbloccare gli investimenti”

All’indomani dell’incontro a Porto Torres con la sottosegretaria del Ministero per lo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ecco le richieste della CISL territoriale di Sassari avanzate dal segretario generale, Pier Luigi Ledda:

Per quanto riguarda le bonifiche, che restano un atto dovuto – ha dichiarato il segretario della CISL – è necessario chiedere a ENI quali iniziative abbia in programma per quei terreni perché non si ripeta ciò che è già accaduto con il nuovo impianto fotovoltaico, costruito in un’area che non era inquinata. Pensiamo che in un terreno bonificato debba essere creata una nuova opportunità di insediamento industriale, capace di dare opportunità e nuovi posti di lavoro.