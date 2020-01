Il patrimonio culturale di Porto Torres in vetrina alla fiera tourismA di Firenze

Nello spazio riservato alla Sardegna, sarà allestito uno stand con pannelli e depliant delle bellezze della città e dell’Asinara. Il punto espositivo potrà essere utilizzato come base anche da operatori ed enti del settore che sceglieranno di raggiungere autonomamente la sede della fiera per promuovere i servizi di fruizione del territorio.

I beni culturali e ambientali di Porto Torres e dell’Asinara sono un patrimonio che abbiamo promosso in questi anni costantemente attraverso i media, aderendo a fiere regionali, organizzando educational tour, lanciando la città come mèta del wedding tourism, partecipando ad eventi prestigiosi come il Rally Italia Sardegna e acquistando spazi pubblicitari negli aeroporti del Nord Sardegna. L’adesione a tourismA – sottolinea l’assessora alla Cultura, Mara Rassu – è il coronamento dell’azione di marketing che abbiamo programmato per promuovere le nostre bellezze, alla ricerca di un pubblico sempre più ampio. Usciamo dai confini regionali per partecipare per la prima volta a una manifestazione che rappresenta oggi la più importante occasione in Italia per far conoscere a livello internazionale l’immenso patrimonio archeologico e culturale che la nostra città può vantare. Lo stand dell’Isola è stato visitato negli anni scorsi da migliaia di persone da tutto il mondo, da esponenti dei principali media nazionali e internazionali, da decine di compratori e agenti.