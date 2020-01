I fuochi di Sant’Antonio Abate a Nuoro: 17 gennaio 2020

Vengono accesi nei vari quartieri cittadini dei falò rituali e attorno ai fuochi vengono organizzati banchetti a base di fava ‘e lardu (piatto tipico a base di fave e carne di maiale), accompagnato da vino rosso locale. È abitudine diffusa andare in giro fra i vari fuochi sparsi per la città per fare tre giri intorno al falò a scopo propiziatorio.

